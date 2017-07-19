 Sivasspor’un Stoch inadı – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Sivasspor’un Stoch inadı

    Sivasspor’un Stoch inadı
    Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Önemli transferlere imza atan yiğidolar, 'tan da vazgeçmiyor. Slovak futbolcu, geçtiğimiz günlerde Sivas'a gitmeyeceğini açıklasa da, Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren kırmızı-beyazlılar, bu transferde tüm şartları zorluyor. Bu arada Sivasspor, son olarak Adanaspor forması giyen 24 yaşındaki orta Cem Özdemir'le büyük ölçüde anlaştı.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:33
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