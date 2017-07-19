Sabri Sarıoğlu, Göztepe'de

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sabri Sarıoğlu, 15 sezon formasını giydiği Galatasaray'da 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.