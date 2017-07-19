Sabri Sarıoğlu, Göztepe'de
Göztepe, tecrübeli futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzaladı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu'nu kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandığı bildirildi.
Sabri Sarıoğlu, 15 sezon formasını giydiği Galatasaray'da 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:35
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Tudor: "Bu turu biz geçeceğiz"
Toplam 8
Yorum
ua bütün küslükleri bir yana bırakıp su macta destekleyelim
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Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 180
Yorum
gs1905 bu adam rodrıguez i keser sadece son vuruşları kötü bencil değilde pas vererek oynarsa çok katkısı olur. hiç degilse iyi bir yedek olur
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Yıldız oyuncu Fenerbahçe'de
Toplam 5
Yorum
gfb Fenerbahçe nin özü spor kulübüdür zaten.
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