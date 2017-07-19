 Göztepe'nin maçı iptal edildi – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    'nin maçı iptal edildi

    <a href="/index/goztepe?id=4e112b09-05fb-4161-adda-8289974154fe" class="" rel="tag">Göztepe</a>'nin maçı iptal edildi

    Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren 'nin bugün İtalyan ekibi Genoa ile oynamayı planladığı karşılaşmanın iptal edildiği bildirildi.

    Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Avusturya kampında pazar günü oynanan Zürih maçında yaşanan organizasyon sıkıntısı nedeniyle futbolcuların yorucu bir yolculuk yaptığı belirtildi.

    Bunun üzerine Genoa Kulübü ile yapılan görüşmelerin ardından, İtalyan ekibiyle bugün oynanaması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği, takımın hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edeceği kaydedildi.

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:22
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