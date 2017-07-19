Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Avusturya kampında pazar günü oynanan Zürih maçında yaşanan organizasyon sıkıntısı nedeniyle futbolcuların yorucu bir yolculuk yaptığı belirtildi.

Bunun üzerine Genoa Kulübü ile yapılan görüşmelerin ardından, İtalyan ekibiyle bugün oynanaması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği, takımın hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edeceği kaydedildi.