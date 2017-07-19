Cem Özdemir, Sivasspor'da
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, geçen sezon Adanaspor forması giyen orta saha oyuncusu Cem Özdemir'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, 24 yaşındaki Cem Özdemir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola Seyhan Belediyespor'da başlayan Cem Özdemir, 2010 yılında Adanaspor'a geçerek profesyonelliğe adım attı. Geçen sezon Adanaspor forması ile Süper Lig'de 26 maça çıkan Cem, bu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşadı.
Açıklamada, "Cem Özdemir'e Sivasspor forması altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:48
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Burak zirvesi
Toplam 31
Yorum
Taraftar Mavi Richarlison de Andrade ( Fluminense ) Santrafor sağ açık sol açık oynayabiliyor. Böyle oyuncuya talip olunmalı. Yaşı genç. Tam TS ye göre!
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 63
Yorum
serdar dursun özbek kafaya koydu rivadan gelen parayı bitirecek adamda haklı ünal aysaldan neyi eksik 1 milyar tlde özbek harcasın
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Fatih Terim, İstanbul’da
Toplam 28
Yorum
ömer te. Alın size milli takım futbol direktörü..
Cem Özdemir, Sivasspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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