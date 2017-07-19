 Cem Özdemir, Sivasspor'da – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Cem Özdemir, Sivasspor'da

    Süper Lig ekiplerinden , geçen sezon Adanaspor forması giyen orta saha oyuncusu 'i kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre , 24 yaşındaki ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Futbola Seyhan Belediyespor'da başlayan Cem Özdemir, 2010 yılında Adanaspor'a geçerek profesyonelliğe adım attı. Geçen sezon Adanaspor forması ile Süper Lig'de 26 maça çıkan Cem, bu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşadı.

    Açıklamada, "Cem Özdemir'e Sivasspor forması altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:48
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