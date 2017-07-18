 Göztepe’de mutlu son – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Göztepe’de mutlu son

    Göztepe’de mutlu son

    İzmir temsilcisi, uzun süredir temas halinde olduğu ’la dün her konuda anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Fransız sol kanat ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı

    Göztepe; Ngando, Castro, Selçuk Şahin, Scarione, Rotman ve Ghilas'tan sonra bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Newcastle United'ın 31 yaşındaki sol kanadı Yoan Gouffran'la anlaşma sağladı. 5 sezon formasını giydiği Newcastle'nın sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Fransız, İzmir ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    443 MAÇ, 93 GOL, 38 ASİST
    Sarı-kırmızılıların başkanı Mehmet Sepil, bu transferle bizzat kendisi ilgilenirken, Gouffran'ın yıllık 1 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Kariyerinde Caen, Bordeaux ve Newcastle United formaları giyen tecrübeli futbolcu, 443 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 93 gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, 38 de asist yaptı.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe’de mutlu son haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.