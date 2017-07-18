Göztepe’de mutlu son
İzmir temsilcisi, uzun süredir temas halinde olduğu Yoan Gouffran’la dün her konuda anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Fransız sol kanat ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı
Göztepe; Ngando, Castro, Selçuk Şahin, Scarione, Rotman ve Ghilas'tan sonra bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Newcastle United'ın 31 yaşındaki sol kanadı Yoan Gouffran'la anlaşma sağladı. 5 sezon formasını giydiği Newcastle'nın sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Fransız, İzmir ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
443 MAÇ, 93 GOL, 38 ASİST
Sarı-kırmızılıların başkanı Mehmet Sepil, bu transferle bizzat kendisi ilgilenirken, Gouffran'ın yıllık 1 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Kariyerinde Caen, Bordeaux ve Newcastle United formaları giyen tecrübeli futbolcu, 443 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 93 gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, 38 de asist yaptı.
443 MAÇ, 93 GOL, 38 ASİST
Sarı-kırmızılıların başkanı Mehmet Sepil, bu transferle bizzat kendisi ilgilenirken, Gouffran'ın yıllık 1 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Kariyerinde Caen, Bordeaux ve Newcastle United formaları giyen tecrübeli futbolcu, 443 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 93 gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, 38 de asist yaptı.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 03:47
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