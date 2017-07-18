Göztepe’de mutlu son

İzmir temsilcisi, uzun süredir temas halinde olduğu Yoan Gouffran’la dün her konuda anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Fransız sol kanat ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı

Göztepe; Ngando, Castro, Selçuk Şahin, Scarione, Rotman ve Ghilas'tan sonra bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Newcastle United'ın 31 yaşındaki sol kanadı Yoan Gouffran'la anlaşma sağladı. 5 sezon formasını giydiği Newcastle'nın sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Fransız, İzmir ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.



443 MAÇ, 93 GOL, 38 ASİST

Sarı-kırmızılıların başkanı Mehmet Sepil, bu transferle bizzat kendisi ilgilenirken, Gouffran'ın yıllık 1 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Kariyerinde Caen, Bordeaux ve Newcastle United formaları giyen tecrübeli futbolcu, 443 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 93 gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, 38 de asist yaptı.