Cavanda Sivas yolunda

Süper Lig’de kalıcı olmayı hedefleyen kırmızıbeyazlılar, G.Saray’ın gözden çıkardığı Belçikalı oyuncuyla temasa geçti, imzalar an meselesi...

Bir sezon sonra tekrar yükseldiği Süper Lig'e iddialı ve alternatifli bir kadroyla giriş yapmayı planlayan Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 6 futbolcuya imza attıran kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Luis Cavanda'ya da kanca attı. Sarı-kırmızılılarda kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki sağ bekle görüşmelere başlayan Yiğidolar'ın, bu oyuncuyla anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Sivasspor Yönetimi, bonservis bedeli ödemeyeceği Belçikalı futbolcuyla yıllık alacağı konusunda pazarlıklara devam ediyor.



YİĞİDO OLMAYA HAZIR

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maçta 713 dakika şans bulan Cavanda, kariyerinde Lazio, Torino ve Trabzonspor formaları giydi. 2 kez Belçika Milli Takımı'nda da oynayan 1.80'lik savunma oyuncusunun yeni sezonda Sivasspor forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'daki ikinci etap kampıyla devam ediyor.