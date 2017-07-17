Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları

Sezonun ikinci etap çalışması için dün Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde bulunan Termal Otel'de kampa giren kırmızı beyazlılar, kaldıkları tesisin sahasında teknik direktör Samet Aybaba nezaretinde çalıştı. Düz koşuyla başlayan antrenmanda pas çalışması yapıldı. Bir grup yarı sahada pas çalışması yaparken, diğer grup yan top çalışması yaptı.

Sivasspor, 26 Temmuz' kadar sürecek kampta taktik antrenmanları yapacak, aynı zamanda hazırlık maçları oynayacak.