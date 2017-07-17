 Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'un yeni sezon hazırlıkları

    Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları

    Yeni sezon öncesi Bolu'da kampa giren Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı , bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

    Sezonun ikinci etap çalışması için dün Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde bulunan Termal Otel'de kampa giren kırmızı beyazlılar, kaldıkları tesisin sahasında teknik direktör Samet Aybaba nezaretinde çalıştı. Düz koşuyla başlayan antrenmanda pas çalışması yapıldı. Bir grup yarı sahada pas çalışması yaparken, diğer grup yan top çalışması yaptı.
    , 26 Temmuz' kadar sürecek kampta taktik antrenmanları yapacak, aynı zamanda hazırlık maçları oynayacak.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:54
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