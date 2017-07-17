Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları
Yeni sezon öncesi Bolu'da kampa giren Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Sivasspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Sezonun ikinci etap çalışması için dün Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde bulunan Termal Otel'de kampa giren kırmızı beyazlılar, kaldıkları tesisin sahasında teknik direktör Samet Aybaba nezaretinde çalıştı. Düz koşuyla başlayan antrenmanda pas çalışması yapıldı. Bir grup yarı sahada pas çalışması yaparken, diğer grup yan top çalışması yaptı.
Sivasspor, 26 Temmuz' kadar sürecek kampta taktik antrenmanları yapacak, aynı zamanda hazırlık maçları oynayacak.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:54
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Göztepe, Fransız yıldızla anlaştı
Toplam 1
Yorum
Turgut Gezgin Premier league "i bırakıp, Göztepe"ye gelmesi düşündürücü
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Mariano sağı uçuracak
Toplam 6
Yorum
DAHA GENÇ VE DENEYİMLİ BİRİ 31 YAŞINDAKİ BU ADAMIN SABRİ DEN NE FARKI VAR. ODA 33 YAŞINDAYDI. VERİLEN PARAYA YAZIK. DAHA GENÇ VE DENEYİMLİ BİRİ ALINABİLİRDİ
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En ciddi alıcı F.Bahçe
Toplam 2
Yorum
/*/ BEN ARFA FENER DE..
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