Sivasspor hız kesmiyor
Süper Lig'in yeni takımlarından Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmaları için dün Bolu'da kampa girdi. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Bolu'daki ilk idmanını yapan kırmızı-beyazlılar, günü çift idmanla tamamladı. Oyuncularının yavaş yavaş toparlandığını belirten Aybaba, "Kadromuzu tamamlayarak lige hazır bir hale geleceğiz" dedi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
-
F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
-
F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Sivasspor hız kesmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.