 Sivasspor hız kesmiyor – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    hız kesmiyor

    Sivasspor hız kesmiyor
    Süper Lig'in yeni takımlarından , ikinci etap kamp çalışmaları için dün Bolu'da kampa girdi. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Bolu'daki ilk idmanını yapan kırmızı-beyazlılar, günü çift idmanla tamamladı. Oyuncularının yavaş yavaş toparlandığını belirten Aybaba, "Kadromuzu tamamlayarak lige hazır bir hale geleceğiz" dedi.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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