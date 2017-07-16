 Rotman ve Erdem Göz Göz’de – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    ve Erdem Göz Göz’de

    Rotman ve Erdem Göz Göz’de

    İzmir ekibi, birçok Süper Lig ekibinin gündeminde yer alan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Erdem ile bir, Sloven ile iki senelik sözleşme yaptı.

    Süper Lig'in yeni ekibi , dün Erdem Özgenç ve Rotman ile anlaştı. 2017-18 öncesi kadrosuna önemli isimleri katan sarı-kırmızılılar, Bursaspor ile sözleşmesi sona eren tecrübeli sağ bekle anlaşma sağladı. Birçok Süper Lig ekibinin gündeminde olan tecrübeli oyuncuyu renklerine bağlayan Göz Göz, bir senelik sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Kayserispor'da forma giyen 28 yaşındaki Sloven oyuncu Rotman ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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