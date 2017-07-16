Bu Yiğido’dan korkulur!

Kırmızı-beyazlılar, Djakov, Kone, Elderson, Hakan Bilgiç, Mert Hakan’dan sonra hücum hattına da takviye yaptı, Muhammet Demir’le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bir sezon sonra tekrar yükseldiği Süper Lig'e damga vurmayı hedefleyen Sivasspor, transferde hız kesmiyor. Elderson, Mert Hakan Yandaş, Arouna Kone, Hakan Bilgiç ve Vitali Djakov'u kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, dün bir yıldızı daha renklerine bağladı. Yiğidolar, geçtiğimiz sezon Gaziantepspor'da kiralık tamamlayan Muhammet Demir'le anlaşma sağladı.



FORMAYI GİYDİ İMZAYI ATTI

Sağlık kontrollerinden geçirilen 25 yaşındaki forvet, Sivasspor Başkanvekili Erdal Sarılar'ın yer aldığı törende 2 senelik sözleşmeye imza attı. Bursaspor, Gaziantepspor ve Trabzonspor takımlarında forma giyen genç oyuncu, geçtiğimiz sezon sakatlıkları nedeniyle fazla şans bulamazken, Gaziantep formasıyla çıktığı 7 lig maçında 1 gol attı.