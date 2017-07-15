 Yiğido’ya Rus stoper – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Yiğido’ya Rus stoper

    Yiğido’ya Rus stoper

    , Dinamo Moskova’dan ayrılan 28 yaşındaki ’la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor’dan ayrılan Muhammet Demir’le de görüşülüyor.

    transfere hız verdi. Yiğidolar, geçen sezon Rusya Premier Lig ekiplerinden Dinamo Moskova forması giyen 28 yaşındaki stoper ile anlaştı. Rus ekibinden ayrılan 28 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Rostov ve Tom Tomsk takımlarında da oynayan daha önce hiç Rusya dışına çıkmamış olan Djakov, futbol kariyerinde 139 maça çıkarken, 17 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Tecrübeli stoper çeşitli kategorilerde Rusya Milli Takımı'nın formasını da 6 kez terletti. Kırmızı- beyazlıların Trabzonspor'la kontratı karşılıklı feshedilen 25 yaşındaki golcü Muhammet Demir'le görüştüğü öğrenildi.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:18
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