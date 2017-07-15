Yiğido’ya Rus stoper
Sivasspor, Dinamo Moskova’dan ayrılan 28 yaşındaki Vitali Djakov’la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor’dan ayrılan Muhammet Demir’le de görüşülüyor.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:18
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
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