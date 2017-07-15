 Göztepe Oscar’ı aldı – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Oscar’ı aldı

    Göztepe Oscar’ı aldı

    , transferinde mutlu sona ulaştı.

    Son olarak İsrail'de Maccabi Tel Aviv forması giyen Arjantinli 10 numarayla 2 yıllık sözleşme imzalandı. 3 sezon Kasımpaşa'da oynayan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun takımın yeni başlayan Avusturya kampına daha sonra katılacağı açıklandı. Scarione geçen sezon Maccabi'de oynadığı 29 maçta 9 gol atmayı başardı.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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