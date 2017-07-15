Cissokho Malatya’ya

Malatyaspor'un, ünlü sol bek Aly Cissokho'yla görüştüğü öğrenildi.

Daha önce Göztepe'nin gündemindeki Fransız futbolcu, İzmir ekibiyle anlaşamamıştı. Başkan Adil Gevrek'in "Üst düzey 5 transfer" sözü sonrası harekete geçen yönetimin, İngiliz ekibi A.Villa'yla 1 yıl daha kontratı olan 30 yaşındaki Cissokho'yla temas kurup, görüşmelere başladığı kaydedildi. İlk görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, tarafların birkaç gün içinde tekrar bir araya geleceği bildirildi.