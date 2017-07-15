 Cissokho Malatya’ya – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Cissokho Malatya’ya

    Cissokho Malatya’ya

    'un, ünlü sol bek 'yla görüştüğü öğrenildi.

    Daha önce Göztepe'nin gündemindeki Fransız futbolcu, İzmir ekibiyle anlaşamamıştı. Başkan Adil Gevrek'in "Üst düzey 5 transfer" sözü sonrası harekete geçen yönetimin, İngiliz ekibi A.Villa'yla 1 yıl daha kontratı olan 30 yaşındaki Cissokho'yla temas kurup, görüşmelere başladığı kaydedildi. İlk görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, tarafların birkaç gün içinde tekrar bir araya geleceği bildirildi.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cissokho Malatya’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.