 Şovun adı Göztepe – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Şovun adı

    Şovun adı Göztepe

    İzmir ekibi transferde coştu bi kere... Birçok önemli ismi renklerine bağlayan Göz Göz; , Eren ve Rotman’la anlaştı, Gouffran’la da mutlu sona yaklaştı

    Yeni sezon öncesi Andre Castro, Selçuk Şahin, Ghilas, Ngando gibi isimleri kadrosuna katan Göztepe, transferde durmak bilmiyor. Sarı-kırmızılılar dün de 3 isimle anlaşma sağlarken, bir yıldızla da mutlu sona çok yaklaştı. İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil, anlaştıkları oyuncuları bizzat kendi açıkladı. Uzun süredir görüşme halinde oldukları Scarione'nin sağlık kontrolleri için İzmir'e geldiğini belirten Sepil, "Başakşehir'den Eren ve Rotman'la anlaştık. Kafamızda planladığımız gibi çok iyi bir takım kurmaya çalışıyoruz. Görüşme halinde olduğumuz 4-5 oyuncu daha var" ifadelerini kullandı.

    GOUFFRAN MÜJDESİ
    "Havaalanında omuzlarda karşılanacak futbolcu değil, oynadıktan sonra omuzlara alınacak futbolcu peşindeyiz" diyen Mehmet Sepil, "Yıldız oyuncu getirelim derdimiz yok. Newcastle United ile sözleşmesi sona eren Yoan Gouffran'la da görüşmeler olumlu gidiyor. Umarım kısa süre içinde bu oyuncuyla ilgili de resmi açıklamayı yaparız" sözlerini sarfetti.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:45
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