Şovun adı Göztepe

Yeni sezon öncesigibiisimleri kadrosuna katantransferde durmak bilmiyor.dün de 3 isimle anlaşma sağlarken,bir yıldızla da mutlu sona çokyaklaştı. İzmir ekibinin başkanıanlaştıkları oyuncuları bizzatkendi açıkladı. Uzun süredir görüşmehalinde oldukları'nin sağlıkkontrolleri için İzmir'e geldiğini belirtenSepil, "Başakşehir'den Eren ve Rotman'laanlaştık. Kafamızda planladığımız gibiçok iyi bir takım kurmaya çalışıyoruz.Görüşme halinde olduğumuz 4-5 oyuncudaha var" ifadelerini kullandı."Havaalanında omuzlarda karşılanacak futbolcu değil, oynadıktan sonra omuzlara alınacak futbolcu peşindeyiz" diyen"Yıldız oyuncu getirelim derdimiz yok.ile sözleşmesi sona eren Yoan Gouffran'la da görüşmeler olumlu gidiyor. Umarım kısa süre içinde bu oyuncuyla ilgili de resmi açıklamayı yaparız" sözlerini sarfetti.