Sivasspor'a Rus stoper
Süper Lig takımlarından Sivasspor, geçtiğimiz sezon Rusya'nın Dinamo Moskova takımının stoperi Vitali Djakov'u renklerine bağladı.
Djakov, bu sabah önce Sivas Medicana Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra mukavele yapmak için kulüp binasına giden Djakov, 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'da yer aldı.28 yaşındaki ve 1,92 boyundaki Djakov, 31 Ocak 1989'da Rusya'nın Krasnodar kentinden dünyaya geldi, Kuban Krasnodar takımında futbola başladı.
Ardından Lokomotiv Moskova II, Sochi-04, Gubkin, Lokomotiv-Kazanka Moskova, Rostov, Tom Tomsk takımlarının formasını giyen Rus stoper, son olarak Dinamo Moskova takımında oynadı.Kariyerinde 139 maça çıkan Vitali Djakov 17 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Djakov, çeşitli kategorilerde Rusya milli takımının formasını da 6 kez terletti.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:36
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Edin Visca an meselesi
Toplam 19
Yorum
Sakaryali ünder gitti yerine yusuf yıldızlaşır bizde ah vah çekeriz ama visca orta sınıf üstü kaliteli oyuncu. yarar sağlayacağına eminim
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Cavanda Sivas’a
Toplam 4
Yorum
gsda oyuncular belli bir kalitede olabilir ama bunndan daha önemlisi amatör bir kulupten bile daha kötu yönetilmesi gibi daha buyuk bir sorun var.tudor korkak ve tecrubesiz bir hoca
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Marcelo yerine Mangala
Toplam 18
Yorum
bjktufan bence mangala yada kolarov marcelonun yerini doldurur . abartmayın marcelo beşiktaşa gelmeden önce kim tanıyodu
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