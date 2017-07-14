 Sivasspor'a Rus stoper – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    'a Rus stoper

    Sivasspor'a Rus stoper

    Süper Lig takımlarından , geçtiğimiz sezon Rusya'nın Dinamo Moskova takımının stoperi Vitali Djakov'u renklerine bağladı.

    Djakov, bu sabah önce Sivas Medicana Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra mukavele yapmak için kulüp binasına giden Djakov, 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'da yer aldı.28 yaşındaki ve 1,92 boyundaki Djakov, 31 Ocak 1989'da Rusya'nın Krasnodar kentinden dünyaya geldi, Kuban Krasnodar takımında futbola başladı.

    Ardından Lokomotiv Moskova II, Sochi-04, Gubkin, Lokomotiv-Kazanka Moskova, Rostov, Tom Tomsk takımlarının formasını giyen Rus stoper, son olarak Dinamo Moskova takımında oynadı.Kariyerinde 139 maça çıkan Vitali Djakov 17 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Djakov, çeşitli kategorilerde Rusya milli takımının formasını da 6 kez terletti.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:36
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