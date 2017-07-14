Göztepe, Avusturya'ya gitti

2017-2018 sezonu hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başladıktan sonra çarşamba günü ilk etap çalışmalarını tamamlayan Göztepeli futbolcular, ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya hareket etti.

Adnan Menderes Havalimanı'ndan Almanya'nın Münih kentine gidecek sarı-kırmızılı kafile buradan kara yoluyla Avusturya'nın Seefeld bölgesine geçecek. Çalışmalarına 28 Temmuz Cuma gününe kadar burada devam edecek Göztepe, buradaki 4 hazırlık maçında 16 Temmuz Pazar günü İsviçre temsilcisi Zürih, 19 Temmuz Çarşamba günü İtalyan ekibi Genoa, 22 Temmuz Cumartesi günü Çekya'dan Jablonec ve 26 Temmuz Çarşamba günü Katar temsilcisi El Sadd'la mücadele edecek.

Kamp kadrosu

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Emre Can Coşkun ve Hakan Barış'ın yanı sıra Benjamin Fuchs, Sandro ve kaleci Göktuğ Bakırbaş, Avusturya'ya götürülmedi.

Transferi bugün açıklanan Oscar Scarione'nin daha sonra katılacağı Avusturya kampının kadrosunda yer alanlar şöyle:

Günay Güvenç, Yavuz Aygün, Eren Bilen, Tanju Kayhan, Leo Schwechlen, Fethi Özer, Lokman Gör, Canberk Dilaver, Andre Castro, Prince Segbefia, Jean-Jacques Gosso, Murat Akın, Selçuk Şahin, Axel Ngando, Oscar Scarione, Halil Akbunar, Tayfur Bingöl, Gökay Eser, Erol Hakan Sepil, Adis Jahovic, Nabil Ghilas.