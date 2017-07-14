5 yıldız müjdesi

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Bolu kampında transfer müjdesi verdi.

Gevrek, "Kadromuza kattığımız oyuncular hocamız ve transfer komitemizin ortak kararıyla alınan isimler. Kampta teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ile bir görüşme yaptık. Hocamızın kendisi genel tablodan memnun. Bu toplantıdan 2 gelecek vadeden, 5 üst düzey transfer daha yapma kararı aldık" açıklamasını yaptı.