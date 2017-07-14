 5 yıldız müjdesi – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    5 yıldız müjdesi

    5 yıldız müjdesi

    Başkanı , Bolu kampında transfer müjdesi verdi.

    Gevrek, "Kadromuza kattığımız oyuncular hocamız ve transfer komitemizin ortak kararıyla alınan isimler. Kampta teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ile bir görüşme yaptık. Hocamızın kendisi genel tablodan memnun. Bu toplantıdan 2 gelecek vadeden, 5 üst düzey transfer daha yapma kararı aldık" açıklamasını yaptı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:13
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