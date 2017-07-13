 Yıldız adayı Malatya’da – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Yıldız adayı Malatya’da

    Yıldız adayı Malatya’da

    Süper Lig’in yeni ekibi sarı-kırmızılılar, kampta denediği gelecek vaddeden gençler arasındaki 19 yaşındaki Nijeryalı sağ bek ile 3 yılık imzaladı.

    transferde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, Bolu kampında denemeye aldığı, 5-0 kazandıkları Adana Demirspor'la hazırlık maçında Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın gözüne girmeyi başaran 19 yaşındaki Nijeryalı sağ bek Sincere Seth ile 3 yılık resmi sözleşme imzaladı. Bir ara Antalyaspor'un da gündemine gelen Seth ülkesinde gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyor. Nijerya U-23 Milli Takımı'nda forma giyerken, Geçtiğimiz yaz Rio Olimpiyatları'nda sergilediği performansla otoritelerden tam not almıştı.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:08
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