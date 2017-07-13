 Yiğido’da 4 transfer – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Yiğido’da 4 transfer

    Yiğido’da 4 transfer
    Teknik Direktörü Samet Aybaba, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Aybaba, "Aşağıdan çıkan takımlar için bu işler kolay değil. Yeni bir takım yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten de zorlanıyoruz. Yabancı oyuncularla ilgili de çalışmalarımız bitiyor. 3-4 oyuncu almak üzereyiz. Büyük ihtimalle Bolu kampına yetişecek" bilgisini verdi.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:06
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