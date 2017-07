Yeni Malatyaspor’da 5 transfer kararı

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Kadromuza kattığımız oyuncular hocamız ve transfer komitemizin ortak kararıyla alınan isimler.Kampta Ertuğrul Hoca ile bir görüşme yaptık. Kendisi genel tablodan memnun. Bu toplantıdan 5 üst düzey transfer daha yapma kararı aldık" dedi.

Takımla Bolu kampında bulunan Başkan Gevrek, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve Sportif Direktör Ali Ravcı ile gerçekleştirdiği toplantının içeriğine dair açıklamalarda bulundu.



"5 tane üst düzey, 2 de gelecek vaat eden genç oyuncu almayı planlıyoruz"

Transferde 5+2 formülünü uygulayacaklarını kaydeden Gevrek, "Bolu'da faydalı bir kamp dönemi geçiriyoruz. Yeni transferlerimiz ve geçen yıl kadromuzda bulunan oyuncular kaynaşma süresini kısa sürede atlattı. Kamuoyunda 'transfer hocanın bilgisi dahilinde mi yapılıyor' şeklinde bir algı var. Kadromuza kattığımız oyuncular hocamız ve transfer komitemizin orta kararıyla alınan oyuncular. Kampta Ertuğrul Hoca ile bir görüşme yaptık. Kendisi genel tablodan memnun. Bu toplantıdan 5 üst düzey transfer daha yapma kararı aldık. Sportif Direktörümüz Ali Ravcı'nın bulunduğu toplantıda, görüşme halinde olduğumuz isimlerin acilen alınması yönünde karar çıktı. Bu oyuncuları birkaç gün içerisinde kadromuza dahil edeceğiz. Transferde 5+2 formülünü uygulayacağız. Yani 5 tane üst düzey, 2 de gelecek vaat eden genç oyuncu almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



"1, 2 güne her şeyin netleşeceğini düşünüyorum"

Gevrek, loca ve kombine satışları içinde bir iki güne her şeyin netleşeceğinin bilgisini vererek, "Yeni stadımızın yeni sezona her şeyiyle hazır olabilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Taraftarımız loca ve kombine satışıyla ilgili sık sık bize ulaşıp ne zaman satışa sunacağımız soruyor. Bu konuyla ilgili bir iki güne her şeyin netleşeceğini düşünüyorum. Tabi burada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çalışma temposu da önemli. Onlar bize 'tamam' deyince satışlar başlayacak" diye konuştu.