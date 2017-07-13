Konyaspor 2-1 Kayserispor
Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, 15 Temmuz şehitleri futbol turnuvasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren iki ekip, Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenlenen turnuva kapsamında, Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşmada birbirlerine rakip oldu.
Atiker Konyaspor, karşılaşmanın 21. dakikasında İsmail Güven'in, 67. dakikasında ise Ioan Hora'nın golleriyle 2-0 öne geçti.
Kayserispor'un golünü ise 86. dakikada Fernando Boldrin kaydetti.
Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Turnuva, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de Kayserispor-Akhisar Belediyespor, saat 20.00'de ise Alanyaspor-Altınordu maçlarıyla sona erecek.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:37
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Cedi Osman, Cavaliers ile anlaştı
Toplam 1
Yorum
seda ha lebron kardesine iyi bak sana emanet nede olsa enerji kardesisiniz,abd az cekmedi cediden
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Tudor'dan Östersunds yorumu
Toplam 13
Yorum
kemal togluoglu Galatasaray dokülen yapraklar ,yazik verilen paralara ,birde futbolcu gecinen Yasin .?
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İşte şampiyonluğun en büyük adayı
Toplam 14
Yorum
Muhammed Bunlarmı beşiktaşın rakibi olacak. gidin kardeşim. ancak ptt .ligde şamp olursunuz.
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