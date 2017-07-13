 Konyaspor 2-1 Kayserispor – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Konyaspor 2-1

    Konyaspor 2-1 Kayserispor

    Süper Lig ekiplerinden , 15 Temmuz şehitleri futbol turnuvasında 'u 2-1 mağlup etti.

    Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren iki ekip, Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenlenen turnuva kapsamında, Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşmada birbirlerine rakip oldu.

    , karşılaşmanın 21. dakikasında İsmail Güven'in, 67. dakikasında ise Ioan Hora'nın golleriyle 2-0 öne geçti.

    'un golünü ise 86. dakikada Fernando Boldrin kaydetti.

    Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

    Turnuva, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de Kayserispor-Akhisar Belediyespor, saat 20.00'de ise Alanyaspor-Altınordu maçlarıyla sona erecek.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:37
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