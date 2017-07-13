İşte şampiyonluğun en büyük adayı

2016-17 sezonunu şampiyon tamamlayarak formasına üçüncü yıldızı takan ve Pepe gibi bir dünya yıldızını renklerine bağlayan Beşiktaş, 2.10 otanla önümüzdeki sezon için şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterildi.

Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve Kameni transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için 3.00 oran veren İddaa Risk Yönetim Kurulu, Belhanda, Gomis ve Maicon gibi isimleri transfer eden Galatasaray'ın şampiyonluğu için ise 4.50 oran verdi.

Şampiyonluğun diğer bir arayı olarak gösterilen Medipol Başakşehir'e 10.00 oran verilirken, Trabzonspor'un ligi şampiyon tamamlama ihtimaline ise 30.00 oran verildi.