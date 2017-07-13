İşte şampiyonluğun en büyük adayı
İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun şampiyonluk oranlarını açıkladı.
2016-17 sezonunu şampiyon tamamlayarak formasına üçüncü yıldızı takan ve Pepe gibi bir dünya yıldızını renklerine bağlayan Beşiktaş, 2.10 otanla önümüzdeki sezon için şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterildi.
Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve Kameni transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için 3.00 oran veren İddaa Risk Yönetim Kurulu, Belhanda, Gomis ve Maicon gibi isimleri transfer eden Galatasaray'ın şampiyonluğu için ise 4.50 oran verdi.
Şampiyonluğun diğer bir arayı olarak gösterilen Medipol Başakşehir'e 10.00 oran verilirken, Trabzonspor'un ligi şampiyon tamamlama ihtimaline ise 30.00 oran verildi.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:27
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Östersunds - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 7
Yorum
Atillas-BJK Tanıdığım bir takım, ilginç bir şeyler söylemek isterdim ama sonuç belli, östersund gs'ye direnemez
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Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 18
Yorum
cilekes fb da futbolcu giderse 1 josef 2 ozan 3 topal gelen olursa 1lens 2 niang 3 mor fb sampion olur 100 100
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Mevlüt Erdinç, Başakşehir'de
Toplam 13
Yorum
miktat catın helal olsun fb nin gs nin yapamadığını yaptılar
İşte şampiyonluğun en büyük adayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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