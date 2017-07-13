 İşte şampiyonluğun en büyük adayı – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    İşte şampiyonluğun en büyük adayı

    İşte şampiyonluğun en büyük adayı

    İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun şampiyonluk oranlarını açıkladı.

    2016-17 sezonunu şampiyon tamamlayarak formasına üçüncü yıldızı takan ve Pepe gibi bir dünya yıldızını renklerine bağlayan Beşiktaş, 2.10 otanla önümüzdeki sezon için şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterildi.

    Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve Kameni transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için 3.00 oran veren İddaa Risk Yönetim Kurulu, Belhanda, Gomis ve Maicon gibi isimleri transfer eden Galatasaray'ın şampiyonluğu için ise 4.50 oran verdi.

    Şampiyonluğun diğer bir arayı olarak gösterilen Medipol Başakşehir'e 10.00 oran verilirken, Trabzonspor'un ligi şampiyon tamamlama ihtimaline ise 30.00 oran verildi.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:27
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