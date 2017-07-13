Göztepe'de operasyon
Sarı-kırmızılılar transferde yeni bombalar patlatmaya hazırlanıyor. Göz Göz, Hakan Balta, Oscar Scarione ve Bekir İrtegün’e imza attırmayı hedefliyor.
SCARİONE HAZIR KITA!
G.Saray formasını 9 sezon giyen 34 yaşındaki Hakan ile bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Bekir'le savunmayı sağlam tutmayı hedefleyen Göztepe, orta alanı da 32 yaşındaki Scarione ile güçlendirmek istiyor. Hakan ile Bekir'in, sarı-kırmızılılardan süre istediği öğrenilirken, Arjantinli futbolcunun imza atmaya hazır olduğu iddia edildi.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:12
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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