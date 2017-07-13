 Göztepe'de operasyon – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    'de operasyon

    <a href="/index/goztepe?id=4e112b09-05fb-4161-adda-8289974154fe" class="" rel="tag">Göztepe</a>'de operasyon

    Sarı-kırmızılılar transferde yeni bombalar patlatmaya hazırlanıyor. Göz Göz, , Oscar ve ’e imza attırmayı hedefliyor.

    , 14 yıl sonra tekrar mücadele edeceği Süper Lig'de iddialı bir kurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Axel Ngando, Selçuk Şahin, Andre Castro ve Ghilas gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 3 isme daha imza attırmaya hedefliyor. Başakşehir ile yollarını ayıran Bekir İrtegün, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Hakan Balta ve Maccabi Tel Aviv'le ipleri koparan Oscar Scarione ile uzun süredir temas halinde olan Göz Göz, bu transferlere kısa sürede nokta koymayı planlıyor.

    SCARİONE HAZIR KITA!
    G.Saray formasını 9 sezon giyen 34 yaşındaki Hakan ile bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Bekir'le savunmayı sağlam tutmayı hedefleyen Göztepe, orta alanı da 32 yaşındaki Scarione ile güçlendirmek istiyor. Hakan ile Bekir'in, sarı-kırmızılılardan süre istediği öğrenilirken, Arjantinli futbolcunun imza atmaya hazır olduğu iddia edildi.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:12
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