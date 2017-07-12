 Süper Lig fikstürü çekildi – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    çekildi

    Süper Lig fikstürü çekildi

    2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu fikstürü çekildi. TFF'nin Riva'daki merkez binasında gerçekleşen kurada tarihleri belli oldu.

    Süper Lig'de, Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği 2017-2018 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

    Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, beIN Media Grubu Başkan Vekili ve Digiturk Üst Yönetici Yousef Al-Obaidly ile kulüp temsilcileri katıldı.

    Fikstür çekiminde birer konuşma yapan Servet Yardımcı ve Yousef Al-Obaidly, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Obaidly, konuşmasında 15 Temmuz şehitlerini de andı.

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    YENİ SEZON 11 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
    Planlamaya göre Süper Lig'de 2017-2018 sezonu, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 24 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 19 Ocak 2018'de başlayacağı sezon, 20 Mayıs 2018'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

    DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU
    2. Hafta
    Fenerbahçe-Trabzonspor
    6. hafta
    Fenerbahçe-Beşiktaş
    7. hafta
    Beşiktaş-Trabzonspor
    9.hafta
    Galatasaray- Fenerbahçe
    10.hafta
    Trabzonspor-Galatasaray
    14. hafta
    Beşiktaş- Galatasaray

    İKİNCİ DEVRE HAFTALARI
    19. hafta
    Trabzonspor - Fenerbahçe
    23. hafta
    Beşiktaş - Fenerbahçe
    24. hafta
    Trabzonspor - Beşiktaş
    26. hafta
    Fenerbahçe - Galatasaray
    27. hafta
    Galatasaray - Trabzonspor
    31. hafta
    Galatasaray - Beşiktaş

    İLK HAFTA PROGRAMI
    Galatasaray-Kayserispor
    Akhisar Belediyespor-Sivasspor
    Beşiktaş-Antalyaspor
    Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor
    Alanyaspor-Kasımpaşa
    Medipol Başakşehir-Bursaspor
    Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor
    Trabzonspor-Atiker Konyaspor
    Göztepe-Fenerbahçe

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
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