Süper Lig fikstürü çekildi

Süper Lig'de, Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği 2017-2018 futbol sezonunun fikstürü çekildi.



Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, beIN Media Grubu Başkan Vekili ve Digiturk Üst Yönetici Yousef Al-Obaidly ile kulüp temsilcileri katıldı.



Fikstür çekiminde birer konuşma yapan Servet Yardımcı ve Yousef Al-Obaidly, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Obaidly, konuşmasında 15 Temmuz şehitlerini de andı.



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YENİ SEZON 11 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Planlamaya göre Süper Lig'de 2017-2018 sezonu, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 24 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 19 Ocak 2018'de başlayacağı sezon, 20 Mayıs 2018'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.



DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

2. Hafta

Fenerbahçe-Trabzonspor

6. hafta

Fenerbahçe-Beşiktaş

7. hafta

Beşiktaş-Trabzonspor

9.hafta

Galatasaray- Fenerbahçe

10.hafta

Trabzonspor-Galatasaray

14. hafta

Beşiktaş- Galatasaray



İKİNCİ DEVRE DERBİ HAFTALARI

19. hafta

Trabzonspor - Fenerbahçe

23. hafta

Beşiktaş - Fenerbahçe

24. hafta

Trabzonspor - Beşiktaş

26. hafta

Fenerbahçe - Galatasaray

27. hafta

Galatasaray - Trabzonspor

31. hafta

Galatasaray - Beşiktaş



İLK HAFTA PROGRAMI

Galatasaray-Kayserispor

Akhisar Belediyespor-Sivasspor

Beşiktaş-Antalyaspor

Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor

Alanyaspor-Kasımpaşa

Medipol Başakşehir-Bursaspor

Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor

Trabzonspor-Atiker Konyaspor

Göztepe-Fenerbahçe