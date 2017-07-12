Sağlam, zemini beğenmedi
Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın Nurettin Soykan Tesisleri’nin zemini beğenmediği için takımın Malatya dönüşü İnönü Stadı’nda idman yapacağı belirtildi.
Ertuğrul Sağlam'ın antrenman sahalarının zeminini beğenmemesi üzerine İnönü Stadı'nın zeminini hazır hale getirmek için çalışmalara başlayacak kulüp çalışanları, takımın Malatya'ya dönüşte idman yapacağı sahalar için alternatif oluşturacak. Tesislerdeki bakım onarım ve modernize etme çalışmalarında kat edilen mesafeyi görmek ve çalışmalara hız kazandırmak için Ertuğrul Hoca'nın isteği üzerine Karabükspor ile oynanacak maçın ardından Malatya'ya gelecek Ali Ravcı, 7 Ağustos'ta toplanacak takım için TFF antrenman sahaları, İnönü Stadı, Ordu'daki antrenman sahaları ve Yeni Stat çalışmalarını yerinde takip edecek.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:40
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Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 25
Yorum
ugur asıl senin gs li oldugun belliki aziz yıldırımın gitmesini istemiyormusun. bu kadar kötü yönetime sahip cıkan fb li değildir asıl
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Satalım kurtulalım
Toplam 33
Yorum
FB FB takımında bir çok maçta ilk 11 oynayan bir futbolcunun bel bölgesi bu kadar kalın olamaz
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Lens’ten ‘dönüş’ işareti
Toplam 8
Yorum
FB FB yönetimi, Sunderland yönetimine Lens olmazsa olmazımız değil algısı yaratarak transferi daha uygun hale getirmeye çalışıyor.
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