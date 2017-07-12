 Muhammet Demir atağı – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    atağı

    <a href="/index/muhammet-demir?id=8b203ac4-a0c6-489e-81a3-83af2d41b89c" class="" rel="tag">Muhammet Demir</a> atağı

    Göz Göz, Bursalı Deniz Yılmaz’dan umudu kesti, 25 yaşındaki ’e göz dikti. Bir türlü gelmeyen sol bek Cissokho’dan da vazgeçilip Başakşehir’den Eren Albayrak’ın listeye alındığı öğrenildi.

    Transferde ince eleyip sık dokuyan , Selçuk Şahin, Axel Ngando, Andre Castro ve Nabil Ghilas'ı kadrosuna dahil ettikten sonra hücum hattına bir ismi daha eklemenin hazırlıklarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündemlerinde olan Bursasporlu golcü Deniz Yılmaz'ın hem bonservisi hem de istediği rakamlarda sorun yaşaması üzerine bu transferi rafa kaldırdı. Yerine listeye giren isim ise Trabzonspor'la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Muhammet Demir oldu. Fırtına'dan ayrılan 25 yaşındaki santrfor için nabız yoklandığı öğrenildi. Geçen sezon ilk yarıyı bordo-mavililerde geçiren sonra devre arasında G.Antep'e kiralanan Muhammet, toplamda 21 maçta sadece 2 gol attı.

    SABRİ VE ÖMER BOMBASI
    İzmir ekibi sol bekte ise rotasını Türkiye'ye çevirdi. prensipte anlaşılan ünlü Fransız futbolcu Aly Cissokho'nun maddi konulardaki küçük pürüzler yüzünden Türkiye'ye gelişini sürekli ertelemesine tepki gösteren Başkan Mehmet Sepil'in 30 yaşındaki futbolcuyla köprüleri attığı kaydedildi. Yeni gözdenin ise M.Başakşehir'in 26 yaşındaki sol beki Eren Albayrak olduğu belirtildi. Geçen sezon 32 maçta oynayan, 2 yıl daha kontratı olan başarılı futbolcu için kulübüyle temas kurulurken, olumlu gelişmeler yaşandığı gelen bilgiler arasında.

    Başkan Mehmet Sepil'in ayrıca G.Saray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu ve Beşiktaş'la kontratı biten Ömer Şişmanoğlu'yla Çeşme'de bizzat görüştüğü bildirildi. Futbolcuların menajerlerinin de katıldığı görüşmede, Sabri ve Ömer'in teklifi düşünmek için süre istediği ifade edildi.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:00
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