Muhammet Demir atağı
Göz Göz, Bursalı Deniz Yılmaz’dan umudu kesti, 25 yaşındaki Muhammet Demir’e göz dikti. Bir türlü gelmeyen sol bek Cissokho’dan da vazgeçilip Başakşehir’den Eren Albayrak’ın listeye alındığı öğrenildi.
SABRİ VE ÖMER BOMBASI
İzmir ekibi sol bekte ise rotasını Türkiye'ye çevirdi. prensipte anlaşılan ünlü Fransız futbolcu Aly Cissokho'nun maddi konulardaki küçük pürüzler yüzünden Türkiye'ye gelişini sürekli ertelemesine tepki gösteren Başkan Mehmet Sepil'in 30 yaşındaki futbolcuyla köprüleri attığı kaydedildi. Yeni gözdenin ise M.Başakşehir'in 26 yaşındaki sol beki Eren Albayrak olduğu belirtildi. Geçen sezon 32 maçta oynayan, 2 yıl daha kontratı olan başarılı futbolcu için kulübüyle temas kurulurken, olumlu gelişmeler yaşandığı gelen bilgiler arasında.
Başkan Mehmet Sepil'in ayrıca G.Saray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu ve Beşiktaş'la kontratı biten Ömer Şişmanoğlu'yla Çeşme'de bizzat görüştüğü bildirildi. Futbolcuların menajerlerinin de katıldığı görüşmede, Sabri ve Ömer'in teklifi düşünmek için süre istediği ifade edildi.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:00
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
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