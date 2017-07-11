Yalçın Malatya’yla imzaladı
Yeni Malatyaspor, daha önceden anlaşmaya vardığı Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Yalçın Ayhan'la 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Turuncu- lacivertlilerde önemli başarılara imza atan 35 yaşındaki tecrübeli stoper, 101 karşılaşmada 10 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Yalçın Malatya’yla imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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