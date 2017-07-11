 Yalçın Malatya’yla imzaladı – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Yalçın Malatya’yla imzaladı

    Yalçın Malatya’yla imzaladı
    , daha önceden anlaşmaya vardığı Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran 'la 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Turuncu- lacivertlilerde önemli başarılara imza atan 35 yaşındaki tecrübeli stoper, 101 karşılaşmada 10 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:34
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