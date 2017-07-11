Süper Lig’de kura zamanı
Süper Lig'de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu fikstür çekimi, bugün gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, fikstür çekiminin, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 16.00'da başlayacağı ifade edildi. Fikstür çekiminde, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin hazır bulunacağı aktarıldı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Süper Lig’de kura zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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