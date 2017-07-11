 Süper Lig’de kura zamanı – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Süper Lig’de kura zamanı

    Süper Lig’de kura zamanı
    Süper Lig'de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu fikstür çekimi, bugün gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, fikstür çekiminin, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 16.00'da başlayacağı ifade edildi. Fikstür çekiminde, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin hazır bulunacağı aktarıldı.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
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