 Göztepe'nin kamp programı belli oldu – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    'nin kamp programı belli oldu

    Göztepe'nin kamp programı belli oldu

    Süper Lig ekiplerinden 'nin 14-28 Temmuz'da Avusturya'da yapacağı kamp sırasında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

    Sezon hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren , ikinci etap çalışmalarını 14-28 Temmuz'da Avusturya'nın Seefeld bölgesinde gerçekleştirecek.

    Avusturya'da 4 hazırlık maçı oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 16 Temmuz Pazar günü İsviçre temsilcisi Zürih, 19 Temmuz Çarşamba günü İtalyan ekibi Genoa, 22 Temmuz Cumartesi günü Çekya'dan Jablonec ve 26 Temmuz Çarşamba günü Katar temsilcisi El Sadd'la mücadele edecek.


    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:45
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