Göztepe'nin kamp programı belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin 14-28 Temmuz'da Avusturya'da yapacağı kamp sırasında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Sezon hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe, ikinci etap çalışmalarını 14-28 Temmuz'da Avusturya'nın Seefeld bölgesinde gerçekleştirecek.
Avusturya'da 4 hazırlık maçı oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 16 Temmuz Pazar günü İsviçre temsilcisi Zürih, 19 Temmuz Çarşamba günü İtalyan ekibi Genoa, 22 Temmuz Cumartesi günü Çekya'dan Jablonec ve 26 Temmuz Çarşamba günü Katar temsilcisi El Sadd'la mücadele edecek.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 15:45
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Yeni hedef Luis Nani
Toplam 26
Yorum
cc fenerde oynamadı bizdede oynamaz falan filan gelsin seyret bilader o statta o taraftarın önünde ölüsü iş yapar rahat olun
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 61
Yorum
çozutmuş troll olduğunu çok belli ediyosun bütün yorumların aynı.
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Sow umreden 'Alo' dedi
Toplam 18
Yorum
senagalliye sayın cisse ligimiz gerçek olmasına gerçekte bizim takım hocası gerçek değil üç beş vakte kovulur inşallah.
Göztepe'nin kamp programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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