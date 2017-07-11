 F.Bahçe'nin eski yıldızı Yeni Malatyaspor'a imza attı – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    F.Bahçe'nin eski yıldızı Yeni Malatyaspor'a imza attı

    F.Bahçe'nin eski yıldızı Yeni Malatyaspor'a imza attı

    Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Fransız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladıkları törende yaptığı açıklamada, "Dia Türkiye'de Evkur Yeni Malatyaspor forması ile ses getirecek" dedi.

    Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Dia son olarak Fransa Lig 1'de Nancy forması giydi. 30 yaşındaki Issiar Dia 3 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra takımla Bolu'da sürdürdüğü çalışmalara yeniden dahil oldu.

    Kulüp Başkanı Adil Gevrek, transfer konusunda takıma uyum sağlayacak isimler üzerinde durduklarını söyleyerek, "Doğru ve nokta transferler yapmak
    için titiz davranıyoruz. Dia Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması giymiş, futbolseverlerin tanıdığı bildiği bir isim. Ben Dia'nın Türkiye Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla ses getireceğine inanıyorum. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olsun" diye konuştu.
    Nancy forması altında geçen sezon 30 maça çıkan Issiar Dia, 8 gol 3 asistlik performansla oynadı.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:20
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