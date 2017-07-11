F.Bahçe'nin eski yıldızı Yeni Malatyaspor'a imza attı
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor Issiar Dia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Dia son olarak Fransa Lig 1'de Nancy forması giydi. 30 yaşındaki Issiar Dia 3 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra takımla Bolu'da sürdürdüğü çalışmalara yeniden dahil oldu.
Kulüp Başkanı Adil Gevrek, transfer konusunda takıma uyum sağlayacak isimler üzerinde durduklarını söyleyerek, "Doğru ve nokta transferler yapmak
için titiz davranıyoruz. Dia Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması giymiş, futbolseverlerin tanıdığı bildiği bir isim. Ben Dia'nın Türkiye Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla ses getireceğine inanıyorum. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olsun" diye konuştu.
Nancy forması altında geçen sezon 30 maça çıkan Issiar Dia, 8 gol 3 asistlik performansla oynadı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 19:20
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Abou'dan Beşiktaş'ı üzen açıklama
Toplam 20
Yorum
Kötü Zamanınızdı Kötü zamandan kastın ne Burak yoktu yere atamadı penaltı calmadı Azizin ayaklarına ağrılar düştü hekem odası basamadı aynen
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Abou'dan Beşiktaş'ı üzen açıklama
Toplam 20
Yorum
Düsseldorf'lu Güzide BASINIMIZ, yine konunun başlıgını içerigi ile karıştırmıs ! Sansasyon ararken, anlaşılmaz bir nedenle (!) olayı yine saptırmış !
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ManU'dan Rooney geçti
Toplam 1
Yorum
sami avupada oyuncunun yasina ve performansina bakarlar, yaslandi mi veya performansi dustu mu kim olursa olsun kapi disari ederler, dogru karar
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