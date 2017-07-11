Ertuğrul Sağlam'dan fikstür yorumu

Sağlam, Bolu'da kamp yaptıkları otelin antrenman sahasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017-2018 sezonunun önce Türk futbolu, daha sonra da tüm takımlar için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türk futbolundan son dönemlerde istenilen keyfin alınmadığını ifade eden Sağlam, "İnşallah Süper Lig, çok keyifli, çekişmeli, izleyenlere keyif veren, insanların statları doldurduğu, beraberinde kötü sözün, küfrün ve herhangi bir tartışma ile kavganın olmadığı bir lig olarak devam eder ve sona erer." diye konuştu.

Ertuğrul Sağlam, yeni sezonda başarılı olmak istediklerini anlatarak, "İlk sene itibarıyla bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Oynadığımız futbolla izleyenlere keyif vermek istiyoruz. Saha içi ve dışı davranışlarla tüm ülkeye örnek bir takım olmak istiyoruz. Bunları yaparken de maçlar oynayacağız. Bu maçları da iyi geçirmek istiyoruz. Bu maçların sıralaması bugün belirlendi. Ben 'zayıf takım zorlu takım' ayrımı yapmak istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fikstürün kendileri için çok önemli olmadığını vurgulayan Sağlam, "Bazen bir bakıyorsunuz kağıt üzerinde çok zorlu takımlarla lige başlarken, 'çok dezavantajlı bir fikstür çektik' derken o maçları çok iyi geçiyorsunuz. O fikstür sizin için güzel bir fikstür haline geliyor. Onun dışında zayıf gibi görünen takımlarla, kadrosu zayıf olan takımlarla başlanan fikstürlerde hayal kırıklığına uğrayabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Ligde başarılı olacaklarını belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"Galatasaray ile başlamışım, Beşiktaş ile başlamışım beni hiç ilgilendirmiyor. Ben çıkacağım futbolumu oynayacağım ve başarılı olacağım. O yüzden hangi takımla başlarsam başlayayım, hangi takımla bitirirsem bitireyim benim için tek bir gerçek var o da Malatyaspor olarak bu sezon başarılı olmak."