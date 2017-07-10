 Sivasspor'dan kadroya takviye – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan kadroya takviye

    Sivasspor'dan kadroya takviye

    'in yeni takımlarından , Menemen Belediyespor'dan genç orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Teknik Direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren , TFF 2. Lig takımlarından Menemen Belediyespor'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattı. Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen genç oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

    Futbola Yeşil Bursa takımında başlayan genç oyuncu, Altınordu ve Tire 1922 takımlarında da forma giydi. Son olarak Menemen Belediyespor takımında top koşturan Mert Hakan Yandaş, geçen sezon 46 resmi maçta 16 gol kaydetti.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivasspor'dan kadroya takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.