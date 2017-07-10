Sivasspor'dan kadroya takviye
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Sivasspor, Menemen Belediyespor'dan genç orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola Yeşil Bursa takımında başlayan genç oyuncu, Altınordu ve Tire 1922 takımlarında da forma giydi. Son olarak Menemen Belediyespor takımında top koşturan Mert Hakan Yandaş, geçen sezon 46 resmi maçta 16 gol kaydetti.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:38
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Tudor’dan Sinan kararı
Toplam 15
Yorum
MERT Tineri fazla kaçırmışsın sen bence. Hoca futbolcunun boğazına sarılabilirmi hiç? Anlık bir görüntü. Kargaların sayfasına uç sen hemen.
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Ben Arfa rafa kalktı
Toplam 5
Yorum
TCelcius YAvrum zaten olmayacak işti maaş falan değil adam şöyle bi tipinize baktı REDDETTİ türkiyede oynayacağı tek takım var oda BEŞİKTAŞTIR.Biline
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Tudor’dan Sinan kararı
Toplam 15
Yorum
Aslan SINAN GALATASARAYI KAASINDA BITIRMIS MAC VARMIYDI YOKMUYDU BELLI DEGIL SATIN GITSIN BU MORALLE YARIN SAKATLANIRDA
Sivasspor'dan kadroya takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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