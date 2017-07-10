Malatyaspor’da Yalçın Ayhan imzayı attı
Evkur Yeni Malatyaspor, transferde daha önce kadrosuna kattığı Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir'de önemli başarılara imza atan deneyimli stoper, çıktığı 101 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:13
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Eski Bursasporlulardan verim alınamadı
Toplam 7
Yorum
CC fernandaoyu futboldan çıkarıp güreşe sokun nolmuş pehlivan gibi olmuş :))))))9
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Aboubakar Ada yolcusu
Toplam 7
Yorum
net nereye giderse gitsin çok kıymete bindirdiler çok iyi forvet değil kaçırdığı golleride gördük geçen yıl gibi bekleme yapmasınlar
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'Bekleme yapma'
Toplam 33
Yorum
defolasıcalar biri hoca biri kaleci taklidi yapar olanda biz taraftara olur.azizin çiftliğinde yok yok maşallah
Malatyaspor’da Yalçın Ayhan imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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