Malatyaspor hazırlık maçında farklı kazandı

Bolu'nun Karacasu beldesinde kamp yapan Evkur Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor, konakladıkları otelin sahasında hazırlık maçı yaptı.

Evkur Yeni Malatyaspor, rakibini 14, 25 ve 36. dakikalarda Ahmet Aras, 20. dakikada Furkan Pekşen ve 50. dakikada Mehmet Sak'ın attığı gollerle 5-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yeni sezon hazırlıklarına başlayalı 10 gün olduğunu anımsatarak, "Altyapıdan gelen arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi burada görme şansı bulduk. Onların ne derece fiziksel olarak geliştiğini, 10 günlük çok kısa bir sürede futbol anlayışlarının hangi seviyede olduğunu görme açısından güzel bir maç oldu. Adana Demirspor da genç oyuncularla oynadı." şeklinde konuştu.

Futbolcuların seviyelerini yapacakları hazırlık maçları ile tespit edeceklerini anlatan Sağlam, "Ondan sonraki süreçlerle alakalı da kararımızı vereceğiz. Kardemir Karabükspor'la 3 gün sonra bir hazırlık maçı yapacağız. Oynamayan oyuncularımız vardı. Onları da o karşılaşmada görme şansı bulacağız." ifadelerini kullandı.