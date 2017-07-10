Malatyaspor hazırlık maçında farklı kazandı
Yeni sezon çalışmalarını Bolu'da sürdüren Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u hazırlık maçında 5-0 yendi.
Bolu'nun Karacasu beldesinde kamp yapan Evkur Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor, konakladıkları otelin sahasında hazırlık maçı yaptı.
Evkur Yeni Malatyaspor, rakibini 14, 25 ve 36. dakikalarda Ahmet Aras, 20. dakikada Furkan Pekşen ve 50. dakikada Mehmet Sak'ın attığı gollerle 5-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yeni sezon hazırlıklarına başlayalı 10 gün olduğunu anımsatarak, "Altyapıdan gelen arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi burada görme şansı bulduk. Onların ne derece fiziksel olarak geliştiğini, 10 günlük çok kısa bir sürede futbol anlayışlarının hangi seviyede olduğunu görme açısından güzel bir maç oldu. Adana Demirspor da genç oyuncularla oynadı." şeklinde konuştu.
Futbolcuların seviyelerini yapacakları hazırlık maçları ile tespit edeceklerini anlatan Sağlam, "Ondan sonraki süreçlerle alakalı da kararımızı vereceğiz. Kardemir Karabükspor'la 3 gün sonra bir hazırlık maçı yapacağız. Oynamayan oyuncularımız vardı. Onları da o karşılaşmada görme şansı bulacağız." ifadelerini kullandı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:14
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4 futbolcuya seyirden men cezası!
Toplam 3
Yorum
gülünç futbol seyrinden men cezası hiç güleceğim yoktu, soyunma odasındaki herkese çikolata alma cezası verseydiniz bari
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Muhammet Demir ile yollar ayrıldı
Toplam 11
Yorum
Bordo mavi Sayın usta lucescuyu getirecem dediğinde işi biliyor diye düşünmüştüm lucescuyu getiremedi herşey muhammet demir transferi gibi oldu
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''Gomez iyi ki bizden gitti''
Toplam 9
Yorum
Gsli Bu adam iyi avrupaya gitmeli. Türkiyede türk oyunculara değer vermiyoruz. Gerçekten avrupaya gitse başarılı olur
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