 Malatyaspor hazırlık maçında farklı kazandı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Malatyaspor hazırlık maçında farklı kazandı

    Malatyaspor hazırlık maçında farklı kazandı

    Yeni sezon çalışmalarını Bolu'da sürdüren Süper Lig takımlarından , TFF 1. Lig ekiplerinden 'u hazırlık maçında 5-0 yendi.

    Bolu'nun Karacasu beldesinde kamp yapan ile , konakladıkları otelin sahasında hazırlık maçı yaptı.

    Evkur Yeni Malatyaspor, rakibini 14, 25 ve 36. dakikalarda Ahmet Aras, 20. dakikada Furkan Pekşen ve 50. dakikada Mehmet Sak'ın attığı gollerle 5-0 mağlup etti.

    Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yeni sezon hazırlıklarına başlayalı 10 gün olduğunu anımsatarak, "Altyapıdan gelen arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi burada görme şansı bulduk. Onların ne derece fiziksel olarak geliştiğini, 10 günlük çok kısa bir sürede futbol anlayışlarının hangi seviyede olduğunu görme açısından güzel bir maç oldu. Adana Demirspor da genç oyuncularla oynadı." şeklinde konuştu.

    Futbolcuların seviyelerini yapacakları hazırlık maçları ile tespit edeceklerini anlatan Sağlam, "Ondan sonraki süreçlerle alakalı da kararımızı vereceğiz. Kardemir Karabükspor'la 3 gün sonra bir hazırlık maçı yapacağız. Oynamayan oyuncularımız vardı. Onları da o karşılaşmada görme şansı bulacağız." ifadelerini kullandı.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Malatyaspor hazırlık maçında farklı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.