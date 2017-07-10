Gökhan İnler Göztepe’ye

Andre Castro transferiyle şov yapan sarı-kırmızılıların, Kara Kartal’dan ayrılan 33 yaşındaki tecrübeli orta saha için girişimlere başladığı öğrenildi.

Süper Lig'e 14 yıl sonra dönen Göztepe'de yönetim, iddialı bir kadro kurmak için çaba harcarken, Andre Castro transferinden sonra dev bir hamle daha yaptı. Yeni sezonda kadroda yer bulmakta zorlanacağını düşünerek Beşiktaş'la yollarını ayıran Gökhan İnler'e sarı-kırmızılıların talip olduğu öğrenildi.



Geçen sezon özellikle ikinci yarıda ilk 11'de çok fazla yer bulamayan 33 yaşındaki tecrübeli orta sahanın, futbol yaşantısını Türkiye'de sürdürmek istediği ve Süper Lig'den gelecek tekliflere sıcak baktığı belirtildi. Bunun üzerine İzmir ekibinin de geçen sezon 30 maçta 2 asistle oynayan İnler'le temas kurup nabız yokladığı kaydedildi.



KADRODA BÜYÜK REVİZYON

Göz-Göz bir taraftan da kontratları sürmesine rağmen takımda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmaya çalışıyor. Fuchs, Lokman, Gökhan Karadeniz, Tuncay kesin olarak kadroda düşünülmüyor. Hedeflenen transferler yapılırsa Gosso, Murat Akın, Canberk, Hakan Barış ve İsmail Köse de gönderilecek. Bu futbolculardan Fuchs, ayrılmaya yanaşmadı ve takımla idmanlarını sürdürüyor.





Burak HAKERLER