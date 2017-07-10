Gökhan İnler Göztepe’ye
Andre Castro transferiyle şov yapan sarı-kırmızılıların, Kara Kartal’dan ayrılan 33 yaşındaki tecrübeli orta saha için girişimlere başladığı öğrenildi.
Geçen sezon özellikle ikinci yarıda ilk 11'de çok fazla yer bulamayan 33 yaşındaki tecrübeli orta sahanın, futbol yaşantısını Türkiye'de sürdürmek istediği ve Süper Lig'den gelecek tekliflere sıcak baktığı belirtildi. Bunun üzerine İzmir ekibinin de geçen sezon 30 maçta 2 asistle oynayan İnler'le temas kurup nabız yokladığı kaydedildi.
KADRODA BÜYÜK REVİZYON
Göz-Göz bir taraftan da kontratları sürmesine rağmen takımda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmaya çalışıyor. Fuchs, Lokman, Gökhan Karadeniz, Tuncay kesin olarak kadroda düşünülmüyor. Hedeflenen transferler yapılırsa Gosso, Murat Akın, Canberk, Hakan Barış ve İsmail Köse de gönderilecek. Bu futbolculardan Fuchs, ayrılmaya yanaşmadı ve takımla idmanlarını sürdürüyor.
Burak HAKERLER
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:43
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Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
Gökhan İnler Göztepe’ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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