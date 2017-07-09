 Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma koşularıyla başladığı belirtildi. Minyatür kale maçla süren antrenmanın, kondisyon ve taktik çalışmayla sona erdiği ifade edildi.

    Antrenmana izinli olan John Boye, Arouna Kone ve Elderson Echiejile'nin katılmadığı kaydedildi

    Elderson'un 13 Temmuz'da Sivas'ta, John Boye ve Kone'nin ise 15 Temmuz'da Bolu'da takıma katılacağı aktarıldı.

    , yarın tesislerinde yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:35
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