Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma koşularıyla başladığı belirtildi. Minyatür kale maçla süren antrenmanın, kondisyon ve taktik çalışmayla sona erdiği ifade edildi.
Antrenmana izinli olan John Boye, Arouna Kone ve Elderson Echiejile'nin katılmadığı kaydedildi
Elderson'un 13 Temmuz'da Sivas'ta, John Boye ve Kone'nin ise 15 Temmuz'da Bolu'da takıma katılacağı aktarıldı.
Sivasspor, yarın tesislerinde yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:35
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Yorum
gs belhandaya 10 numara giydirdiniz bide yarın o formayı sniejder giyince numara kavgası cıkacak belhanda da bozulcak sizin yapacagınız işe...
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Düsseldorf'lu Aykut hocanın istegi degildir. Ama bilirkişi, böyle oyuncuları sever ! Berabere, yahut maglupken oyunda ajitasyon lâzim ya...Ondan !
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