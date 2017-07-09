Castro’da mutlu son
14 yıl sonra Süper Lig’e adını yazdıran Göztepe, Kasımpaşalı Ander Castro’ya 3 yıllık imza attırarak muradına erdi. İzmir ekibinin yeni hedefi Recep Niyaz
Rizespor ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, temaslara başladı. TFF 1. Lig'e düşen Karadeniz ekibinin kapısını çaldığı iddia edilen İzmir temsilcisinin, tüm şartları zorladığı öğrenildi. F.Bahçe altyapısından yetişen ve daha sonra sırasıyla Buca, Samsun, Denizli ve son olarak Rize formaları giyen Recep de sıcak bakıyor.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:09
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
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