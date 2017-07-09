 Castro’da mutlu son – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Castro’da mutlu son

    Castro’da mutlu son

    14 yıl sonra Süper Lig’e adını yazdıran Göztepe, Kasımpaşalı Ander Castro’ya 3 yıllık imza attırarak muradına erdi. İzmir ekibinin yeni hedefi Recep Niyaz

    İzmir 'in Süper Lig özlemini dindiren Göztepe, 'ya 3 yıllık imza attırdı. Ngando ve Selçuk Şahin'e imza attırarak transfere başlayan sarı-kırmızılılar, daha önce büyük ölçüde anlaşma sağladığı Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızını kadrosuna katmayı başardı. Futbola Portekiz'in Porto takımında başlayan 29 yaşındaki Portekizli futbolcu Andre Castro, 2013- 2014 sezonundan beri Kasımpaşa'da forma giyiyordu. Göztepe 'nin yeni hedefi ise; Recep Niyaz...

    Rizespor ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, temaslara başladı. TFF 1. Lig'e düşen Karadeniz ekibinin kapısını çaldığı iddia edilen İzmir temsilcisinin, tüm şartları zorladığı öğrenildi. F.Bahçe altyapısından yetişen ve daha sonra sırasıyla Buca, Samsun, Denizli ve son olarak Rize formaları giyen Recep de sıcak bakıyor.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:09
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