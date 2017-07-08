 Yiğido’da sola Elderson – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Yiğido’da sola Elderson

    Yiğido’da sola Elderson

    TFF 1. Lig şampiyonu , Arouna Kone transferinden sonra bir bomba daha patlattı.

    Yiğido, bonservisi Fransa'nın Monaco takımında olan geçen sezonu İspanya La Liga takımlarından S.Gijon'da kiralık geçiren Nijeryalı Uwa Elderson Echiejile'yle anlaştı. Monaco'nun da sitesinden duyurduğu Elderson, Sivas'ta sağlık kontrolünden geçirildi. 29 yaşındaki sol bek, Rennes, Braga, Monaco ve S.Gijon takımlarında forma giydi. Stoper olarak da görev yapan Elderson, geçen sezon 12 maçta oynadı ve 1 gol attı.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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