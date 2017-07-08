 Yalçın Ayhan'ın yeni adresi belli oldu – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    'ın yeni adresi belli oldu

    Yalçın Ayhan'ın yeni adresi belli oldu

    Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon Medipol Başakşehir'de forma giyen defans oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
    Süper Lig'in yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-siyahlı takım, son olarak geçen sezon Medipol Başakşehir'de oynayan tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Medipol Başakşehir'de önemli başarılara imza atan deneyimli stoper, çıktığı 101 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:59
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