Göztepe'de yeni aday Uronen
Spor Toto Süper Lig'de transfer görüşmelerini sürdüren Göztepe'de yönetimin prensipte anlaşılan Fransız sol bek Aly Cissokho'da sorun çıkması durumunda Finlandiyalı Jere Uronen'e yöneleceği öne sürüldü.
Sarı kırmızılılarda bu hafta içinde sözleşme imzalamak için İzmir'e gelmesi beklenen Cissokho, yönetime ancak yeni haftada gelebileceğini bildirdi. Geç kalmak istemeyen yönetimin son olarak Olympiakos'ta forma giyen yıldız futbolcu Cissokho imzaya ikna edilemezse Belçika'nın Genk takımından Jere Uronen'i gündeme alacağı öğrenildi. Finlandiya Milli Takımı'nda da oynayan 23 yaşındaki Uronen, 2 sezon önce Helsinborgs'tan Genk'e 900 bin euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Transferde yine daha önce el sıkıştığı Gaziantepspor'dan Cezayirli forvet Nabil Ghilas'a da imza attırmaya çalışan Göztepe'de yönetimin yeni sezonda iç saha maçlarını kapasitesi portatif tribünle 2000 artırılacak Bornova Stadı'nda oynama kararı taraftarı böldü. Sosyal medyada bazı taraftarlar kararı doğru bulurken bazıları ise Süper Lig'de 8 bin kapasiteli, zemini köü bir stadın kendilerine yetmeyeceğini savundu.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:49
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Uykusuz her gece
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Yorum
hep yek yengeç gibi yan yan yürüyen bir sürü adam mı..futbol bu mu..ben şenol ve ersun zihniyetini takdir ediyorum hep.
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Uykusuz her gece
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Yorum
balık hafızalı değiliz şükür herkes kırmızıda geçer ben yakalandım diyen bu değil mi..arşivler ortada..bu mu kahraman..alex mi..
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Uykusuz her gece
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trftr yok. yok. 5 yıldır fener zihniyeti 10 numara alerjisinde..maden öyle 10 alex formayı müzeye kaldırın..bilelim..bu kafayla seyirci yok size.
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