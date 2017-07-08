Göztepe'de Castro tamam
Daha önce prensipte anlaşılan 29 yaşındaki maestro 3 yıllık ısrarından vazgeçip 2 yıla “Evet” dedi. Birkaç gün içinde resmi imzalarına atılacağı öğrenildi.
ORTA SAHANIN PATRONU
Dört sezondur Süper Lig'de Kasımpaşa formasını giyen Castro, ligde 131 maçta 18 gol attı. Geçen sezon 39 karşılaşmada 7 gol, 5 asistle oynayan yıldız futbolcu, Portekiz'de Porto, İspanya'da Sporting Gijon'da da forma giyip Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterdi. Sarı kırmızılıların Selçuk Şahin ve Axel Ngando'dan sonra 3'üncü transfer olan tecrübeli maestroyla birkaç gün içinde imzaların atılacağı öğrenildi.
GOUFFRAN'DA SONA DOĞRU
Transferde bombaları patlatmaya hazırlanan Göztepe, prensipte anlaştığı Litvanyalı kaleci Karcemarskas'ın Osmanlı'yla bonservis sorununu çözmesini bekliyor. Başkan Mehmet Sepil'in bizzat ilgilendiği İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan ünlü Fransız sol kanat Gouffran'ın da pürüzler giderilir giderilmez İzmir'e gelip imza atacağı belirtildi.
Burak HAKERLER
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:13
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"Beşiktaş ve Fenerle yarışamayız"
Toplam 4
Yorum
bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
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Sneijder'in ismi UEFA'ya bildirilmedi!
Toplam 31
Yorum
1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
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Serdar Taşçı rafa kaldırıldı
Toplam 4
Yorum
Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
Göztepe'de Castro tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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