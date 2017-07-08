 Göztepe'de Castro tamam – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    'de Castro tamam

    Göztepe'de Castro tamam

    Daha önce prensipte anlaşılan 29 yaşındaki maestro 3 yıllık ısrarından vazgeçip 2 yıla “Evet” dedi. Birkaç gün içinde resmi imzalarına atılacağı öğrenildi.

    , 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de kalıcı olup üst sıraları zorlayacak iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken, yönetim Kasımpaşa'dan ayrılan Andre Castro'yla yaşanan krizi aştı. Daha önce prensip anlaşmasına varılmasına rağmen 3 yıllık sözleşmede direten 29 yaşındaki Portekizli 10 numara, yapılan yoğun görüşmeler sonucu 2 yıllık kontratı kabul edince sorun çözüldü.

    ORTA SAHANIN PATRONU
    Dört sezondur Süper Lig'de Kasımpaşa formasını giyen Castro, ligde 131 maçta 18 gol attı. Geçen sezon 39 karşılaşmada 7 gol, 5 asistle oynayan yıldız futbolcu, Portekiz'de Porto, İspanya'da Sporting Gijon'da da forma giyip Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterdi. Sarı kırmızılıların Selçuk Şahin ve Axel Ngando'dan sonra 3'üncü transfer olan tecrübeli maestroyla birkaç gün içinde imzaların atılacağı öğrenildi.

    GOUFFRAN'DA SONA DOĞRU
    Transferde bombaları patlatmaya hazırlanan Göztepe, prensipte anlaştığı Litvanyalı kaleci Karcemarskas'ın Osmanlı'yla bonservis sorununu çözmesini bekliyor. Başkan Mehmet Sepil'in bizzat ilgilendiği İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan ünlü Fransız sol kanat Gouffran'ın da pürüzler giderilir giderilmez İzmir'e gelip imza atacağı belirtildi.


    Burak HAKERLER
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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