Antalyalı hakem Süper Lig'de

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), yeni sezonda futbol liglerinde görev alacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. TTFF'den yapılan açıklamaya göre geçen sezon Spor Toto Süper Lig hakem listesinde bulunan Tolga Özkalfa, Kutluhan Bilgiç, Abdulkadir Bitigen ve Bülent Birincioğlu 2017-2018 sezonunun listesinde yer almadı. Usta hakem Tolga Özkalfa ise hakemliği bıraktı. TFF, Bahattin Şimşek, Ali Şansalan ve Koray Gençerler ile birlikte Antalyalı Mustafa Öğretmenoğlu'nu Süper Lig hakem listesine girdi.

Antalyalı tek hakem olarak listeye giren Mustafa Öğretmenoğlu, sevincini ailesiyle paylaştı.

Mustafa Öğretmenoğlu'nun eşi de olan Antalya Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Melahat Öğretmenoğlu, Antalya hakemliğinin her geçen yıl yükselişe geçtiğini söyleyerek, üst, (A) ve (B) klasman hakemliğinde yükselen Antalya meslektaşlarını kutladı.

YAKLAŞIK 300 HAKEM

Antalyalı Burak Şeker'in (A) klasman hakemi olduğunu hatırlatan Melahat Öğretmenoğlu, "Gökçen Öztürk (B) Klasmana, Murat Ergün Gözütok ise Üst Klasman Yardımcı Hakemliğine yükseldi. Antalyalı bir diğer hakemimiz Gökhan Barçın da (A) klasman yardımcı hakemi olmayı başardı. Antalya'da yaklaşık 300 hakemle camiamızı temsil ediyoruz. Bu başarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini umut ediyorum. 2017-2018 sezonunun hakemlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" diye konuştu.

Yeni sezonda Süper Lig'de maç yönetecek olan hakemler şöyle:

Ali Payabıyık, Bülent Yıldırım, Serkan Tokat, Yaşar Kemal Uğurlu (Ankara), Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya), Bahattin Şimşek (Aydın), Arda Kardeşler (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Özgür Yankaya (Edirne), Suat Arslanboğa (Eskişehir), Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Serkan Çınar, Volkan Bayarslan (İstanbul), Alper Ulusoy, Halil Umut Meler (İzmir), Koray Gençerler (Manisa), Barış Şimşek (Trabzon).