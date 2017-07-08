Alanyaspor, kuvvet ve dayanıklılık çalıştı
Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor. Turuncu-yeşilli takım, bugün yaptığı antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:09
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Uykusuz her gece
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Yorum
hep yek yengeç gibi yan yan yürüyen bir sürü adam mı..futbol bu mu..ben şenol ve ersun zihniyetini takdir ediyorum hep.
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Uykusuz her gece
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Yorum
balık hafızalı değiliz şükür herkes kırmızıda geçer ben yakalandım diyen bu değil mi..arşivler ortada..bu mu kahraman..alex mi..
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Uykusuz her gece
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Yorum
trftr yok. yok. 5 yıldır fener zihniyeti 10 numara alerjisinde..maden öyle 10 alex formayı müzeye kaldırın..bilelim..bu kafayla seyirci yok size.
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