Yeni sezon hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre geçen sezon Spor Toto Süper Lig hakem listesinde bulunan Tolga Özkalfa, Kutluhan Bilgiç, Abdulkadir Bitigen ve Bülent Birincioğlu 2017-2018 sezonun listesinde yer almadı. Tolga Özkalfa'nın hakemliği bıraktığı öğrenilirken, TFF, Mustafa Öğretmenoğlu, Bahattin Şimşek, Ali Şansalan ve Koray Gençerler'i ise Süper Lig hakem listesine aldı.

Yeni sezon için hakem listeleri şöyle:

Süper Lig:Ali Payabıyık, Bülent Yıldırım, Serkan Tokat, Yaşar Kemal Uğurlu (Ankara), Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya), Bahattin Şimşek (Aydın), Arda Kardeşler (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Özgür Yankaya (Edirne), Suat Arslanboğa (Eskişehir), Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Serkan Çınar, Volkan Bayarslan (İstanbul), Alper Ulusoy, Halil Umut Meler (İzmir), Koray Gençerler (Manisa), Barış Şimşek (Trabzon)

Süper Lig yardımcı hakem:Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen, Mehmet Cem Satman, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez (Ankara), Murat Ergin Gözütok (Antalya), Hakan Yemişken, Ali Saygın Ögel (Bursa), Osman Gökhan Bilir (Denizli), İsmail Şencan (Eskişehir), Mehmet Cem Hanoğlu (Hatay), Serkan Ok, Kerem Ersoy, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Süleyman Özay, Aleks Taşçıoğlu, Alpaslan Dedeş, Bahattin Duran, Yusuf Bozdoğan, Tarık Ongun, Erdem Bayık, Erkan Akbulut, Mehmet Salih Mazlum, Candaş Elbil (İstanbul), Baki Tuncay Akkın, İlker Takpak, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey (İzmir), Oğuz Terzi (Kastamonu), Mustafa Savranlar (Kayseri), Volkan Narinç, İbrahim Çağlar Uyarcan (Manisa), Uygar Bebek, Samet Çavuş (Ordu), Mehmet Kısal (Rize), Samet Çiçek (Samsun), Serdar Diyadin, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara (Trabzon).

A Klasman (TFF 1. Lig):Caner Ak, Zorbay Küçük (Adana), Erkan Özdamar, Özgüç Türkalp, Kadir Sağlam (Ankara), Sarper Barış Saka, Burak Şeker (Antalya), Süleyman Abay, Murat Özcan, Onur Karabaş, Emre Malok, Tugay Kaan Numanoğlu, Mert Güzenge (İstanbul), Kutluhan Bilgiç, Hakan Ceylan, Yiğit Arslan (İzmir), Abdulkadir Bitigen (Kayseri), Alper Çetin (Kocaeli), Çağatay Şahan (Manisa), Erkan Engin (Sakarya), Bülent Birincioğlu, Abdullah Yılmaz, Ramazan Keleş (Trabzon).

Bu arada TFF, A klasman yardımcı hakem listesinin yanı sıra B, C, bölgesel, kadın bölgesel ile gözlemci isimlerini de belirledi