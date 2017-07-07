 Yalçın Ayhan Süper Lig ekibine transfer oldu – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Süper Lig ekibine transfer oldu

    Yalçın Ayhan Süper Lig ekibine transfer oldu

    SÜPER Ligin yeni takımlarından olan Evkur Yeni Malatyaspor Başakşehir'den ayrılan tecrübeli futbolcu ’ı transfer etti.

    Ayhan'ın Malatya ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

    Son 3 sezondur Başakşehir formasını terleten , geçen sezon 31 maçta görev alırken; 3 gol, 1 asist kaydetti.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yalçın Ayhan Süper Lig ekibine transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.