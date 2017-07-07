Yalçın Ayhan Süper Lig ekibine transfer oldu
SÜPER Ligin yeni takımlarından olan Evkur Yeni Malatyaspor Başakşehir'den ayrılan tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan’ı transfer etti.
Ayhan'ın Malatya ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Son 3 sezondur Başakşehir formasını terleten Yalçın Ayhan, geçen sezon 31 maçta görev alırken; 3 gol, 1 asist kaydetti.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:50
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Futbolun Obra'sı
Toplam 50
Yorum
FENERBAHÇE FENERBAHÇE'NİN, BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞINDAN EN UFAK ŞÜPHEMİZ YOK! SAYIN AYKUT KOCAMAN'A VE TAKIMINA GÜVENİMİZ TAM.
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Emre Mor'da kritik gün
Toplam 21
Yorum
BEŞİKTAŞ ben emrenin yerinde olsan türkiyede hiçbir takıma gelmem net söylüyorum. geliceksemde avrupa kupalarında boy gösterecek bir takıma giderim !
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Emre Mor'da kritik gün
Toplam 21
Yorum
BEŞİKTAŞ bayılıyorum sizin yorumlarınıza sezonun 2. yarısı iddaa kalmadı diğerek boş türbünlere oynarsınız yazık büyük konuşmamak gerek !
Yalçın Ayhan Süper Lig ekibine transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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