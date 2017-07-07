Süper Lig'de İlhan Cavcav sezonu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun İlhan Cavcav Sezonu olarak isimlendirilmesini kararlaştırdı.
Gençlerbirliği Kulübü'nün yaklaşık 38 yıl başkanlığını yapan, Kulüpler Birliği'nin ilk başkanı olan ve geçtiğimiz Ocak ayında 81 yaşında vefat eden Türk futbolunun duayen ismi İlhan Cavcav'ın adı, Süleyman Seba, Hasan Doğan ve Turgay Şeren'in ardından Süper Lig'in bu sezonuna verildi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:14
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Transfer müjdesi: Uçaklar inmeye devam edecek
Toplam 21
Yorum
Aslan SABRIYI KIMISTEDIDE GITMEDI BIRAKIN SU SPORCULARIN FORMA ASKINI GÖKMEN ÖZDENAKIN DEDIGI GIBI CANLI SEVERLER VE HAKLIDIRLAR BIR SAKATLIK !
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''Fenerbahçelilik parayla olmaz''
Toplam 15
Yorum
ben arfa madem fenerbahçelisin ve fenerbahçelilik parayla olmaz alacaklarını bırak git
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Fener'e golcünün Kralı
Toplam 50
Yorum
RVP bizde RVP var yetmezmi ? 2 sene 90 dk YEDEK hahahahahahahahahahahah
Süper Lig'de İlhan Cavcav sezonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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