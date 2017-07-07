 Süper Lig'de İlhan Cavcav sezonu – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Süper Lig'de İlhan Cavcav sezonu

    Süper Lig'de İlhan Cavcav sezonu

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun İlhan Cavcav Sezonu olarak isimlendirilmesini kararlaştırdı.

    Gençlerbirliği Kulübü'nün yaklaşık 38 yıl başkanlığını yapan, Kulüpler Birliği'nin ilk başkanı olan ve geçtiğimiz Ocak ayında 81 yaşında vefat eden Türk futbolunun duayen ismi İlhan Cavcav'ın adı, Süleyman Seba, Hasan Doğan ve Turgay Şeren'in ardından Süper Lig'in bu sezonuna verildi.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:14
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