Süper Lig fikstürü 11 Temmuz'da çekilecek
Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu fikstür çekimi 11 Temmuz Salı günü yapılacak.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.
TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 13 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.
2. ve 3. Lig'de grupların belirleneceği kura çekimi de 10 Temmuz Pazartesi saat 15.00'te TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılacak.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:46
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Ç.Rizespor süreci yargıya taşıyor
Toplam 3
Yorum
Tsli. Hikmet K.tapelerde ismi var. FB nin gönderiği 500 bin usd. Alanzinyo o gölü atmasaydı geri iade edilmezdi.Kalkavan rizeli değil kesin FB li.
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Transfer müjdesi: Uçaklar inmeye devam edecek
Toplam 26
Yorum
öğretici pepe kim ?
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Ç.Rizespor süreci yargıya taşıyor
Toplam 3
Yorum
reis hayal dünyasından çık başkan rize küme düştü sizin başarısızlığınız trabzonspora çamur atacak adamın aklını alırlar
Süper Lig fikstürü 11 Temmuz'da çekilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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