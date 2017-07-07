 Süper Lig fikstürü 11 Temmuz'da çekilecek – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Süper Lig fikstürü 11 Temmuz'da çekilecek

    Süper Lig fikstürü 11 Temmuz'da çekilecek

    2017-2018 sezonu fikstür çekimi 11 Temmuz Salı günü yapılacak.

    TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

    TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 13 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.

    2. ve 3. Lig'de grupların belirleneceği kura çekimi de 10 Temmuz Pazartesi saat 15.00'te TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılacak.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:46
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