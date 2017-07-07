 Sivasspor, Elderson ile prensipte anlaştı – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , Elderson ile prensipte anlaştı

    Sivasspor, Elderson ile prensipte anlaştı

    Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı , Nijeryalı sol bek Uwa Elderson Echiejile ile prensipte anlaştı.

    TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e 1 yıl aradan sonra yeniden dönen 'da Teknik Direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Sivasspor bonservisi Fransa'nın Monaco takımında olan geçen sezon sezonu İspanya Ligi takımlarında Sporting Gijon'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı Uwa Elderson Echiejile prensipte anlaştı.

    Nijeryalı sol bek kulüple son detayları görüşmek üzere Sivas'a geldi. 29 yaşındaki oyuncu ile yapılacak görüşmenin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor. 51 kez Nijerya milli takımın formasını giyen Elderson 3 kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde 203 kez forma giyen başarılı oyuncu 11 gol kaydetti.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivasspor, Elderson ile prensipte anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.