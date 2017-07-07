Sivasspor, Elderson ile prensipte anlaştı
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Sivasspor, Nijeryalı sol bek Uwa Elderson Echiejile ile prensipte anlaştı.
Nijeryalı sol bek kulüple son detayları görüşmek üzere Sivas'a geldi. 29 yaşındaki oyuncu ile yapılacak görüşmenin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor. 51 kez Nijerya milli takımın formasını giyen Elderson 3 kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde 203 kez forma giyen başarılı oyuncu 11 gol kaydetti.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:30
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Adım adım Saray'a
Toplam 15
Yorum
bu sezon BEN DEĞİLDE AKIL FAKİRİ OLAN SEN KARIŞTIRMA :D BU SEZON 13 SAYI PUAN FARKI YEDİNİZ LİGTE ÖNÜMÜZDEKİ SEZON 25 :D SENEYEDE YOKSUNUZ ZATEN !
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Yeni sezon hakemleri belli oldu
Toplam 1
Yorum
gs021 BİRAZDA DOĞU BÖLGELERİNDEN ALIN FUTBOLUN KARDEŞLİK OLDUĞUNUN İCRAATİNİ YAPIN ADIM ATIN BİRAZ BÖYLE ŞEYLERE
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Dirar: "Çok süper bir andı benim için"
Toplam 2
Yorum
Tekbir Allah kabul etsin, Allah iman gücüyle orta açmanı nasip etsin
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