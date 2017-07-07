Sağlam o soruna dikkat çekti

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Türk futbolunun gidişatının hiç iyi olmadığını belirterek, "Birçok konu üzerinde çok acil radikal kararlar alınmalı” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un kamp yaptığı Bolu'da İHA'ya konuşan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, samimi açıklamalarda bulundu. Kampın ilk günlerinde havanın bekledikleri gibi olmadığını söyleyen Sağlam, "Maalesef iklim şartları çok olumlu değildi burada yoğun çalışma temposu için. Ama hava normale döndü. Bolu'da beklediğimiz havayı bulduk. İnşallah bundan sonraki dönem daha verimli geçecek. Takıma transferi yapılıp da katılmayan oyuncularımız var. Onların takıma katılmasını bekliyoruz. Onun dışında takviye yapmayı düşündüğümüz 3, 4 mevki için alınacak 5, 6 oyuncu var. Bunlarla ilgili olarak da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



"Ligde kalıcı olduğumuzu göstereceğiz"

Kampın güzel başladığını ve yeni gelecek oyuncuların katılımıyla daha da keyifli çalışacaklarını söyleyen başarılı teknik adam, "Amacımızı herkes biliyor. Önceliğimiz Malatya camiasını, taraftarı mutlu edecek bir takım hazırlamak. Genel anlamda da amacımız bu ligde kalıcı olduğumuzu ilk senemizde gösterip, daha sonraki dönemlerde daha büyük hedefleri kovalayacak bir takımın görüntüsünü bütün ülke ve spor kamuoyuna göstermek istiyoruz. Tabii kolay değil. Ligde birçok takım çok ciddi transferler yaptı. Dolayısıyla bu takımlarla mücadele etmek kolay olmayacak. Ama çalışacağız, çabalayacağız, fedakarlık yapacağız, herkes verebileceğinin en iyisini verecek ve beklentileri karşılayacağız" ifadelerini kullandı.



"Türk futbolunda radikal kararlar alınmalı"

Takım çalıştırmadığı dönemde, Türk futbolunu dışarıdan çok iyi bir şekilde inceleme şansı bulduğunu ifade eden Ertuğrul Sağlam, "Üzülerek söylemek istiyorum, insanlar bazen bulundukları ortamdan dışarı çıkıp, o ortamı dışarıdan gözlemlemeleri gerekiyor. Bunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Ben 1,5 senelik dönemde bunu yaptım. Futbol ortamından biraz dışarıya çıktım ve dışarıdan, içerisi nasıl görünüyor, bunu gözlemledim. Maalesef iyi görünmüyor. Bir başka konu da, içeriden size bakış açısı nasıl bunu da gözlemlemek lazım. Benim gördüğüm, hakikaten Türk futbolu şu anda çok iyi durumda değil. Gerek kulüplerin yönetiliş tarzları, gerek yapıları, gerek Türk futbolunu oluşturan paydaşların olayla alakalı duruşlar ve performanslara bakıldığı zaman şu kanıya varıyorsun, Türk futbolunun çok acele ve radikal tedbirlerle ciddi yapılanması gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor. Bunu yapmak lazım. Biz de bu grubun bir parçası olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundayız. Çünkü hayatımız futbol. Bugüne kadar ne kazandıysak futboldan kazandık. Bundan sonra da hayatımız futbolla devam edecek. Üzülerek söylemek istiyorum ki, Türk futbolunun tekrar çok ciddi olarak yapılanması gerekir" açıklamasını yaptı.



Sağlam son olarak Türk futbolunda alınması gereken önlemlerin neler olduğuyla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayarak, "Bu 1 dakikada cevaplanabilecek bir soru değil. Bunun cevabını 3 gün konuşsak veremeyiz. Kulüp yapılanması, ekonomik durum, kurumsallaşma, tesisleşme, yabancı sayısı gibi Türk futbolunda tekrar düzenlenmesi gereken birçok sorun var bence" diyerek sözlerini tamamladı.