Nijeryalı Elderson Sivasspor'da

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Nijeryalı sol bek Elderson Echiejile ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza öncesi Elderson, Sivas Medicana Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Nijeryalı futbolcu, kardiyoloji, ortopedi, göz, genel cerrahi, iç hastalıkları ve diş hastalıkları polikliniklerinde bazı test ve taramalara tabi tutuldu.

Nijerya'nın Benin City kentinde dünyaya gelen 29 yaşındaki futbolcu, Bendel Insurance takımında futbola başladı.

Wikki Tourists, Rennes, Braga ve Standard Liege formalarını giyen Elderson, geçen sezon ise Monaco'da top koşturdu.

Kariyerinde 51 kez milli formayı giyen Nijeryalı sol bek Elderson, bu maçlarda 3 gol kaydetti.

Sivasspor daha önce de Hakan Bilgiç ve Arouna Kone'yi kadrosuna katmıştı.