Nijeryalı Elderson Sivasspor'da
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Nijeryalı savunma oyuncusu Elderson Echiejile'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Nijeryalı sol bek Elderson Echiejile ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza öncesi Elderson, Sivas Medicana Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Nijeryalı futbolcu, kardiyoloji, ortopedi, göz, genel cerrahi, iç hastalıkları ve diş hastalıkları polikliniklerinde bazı test ve taramalara tabi tutuldu.
Nijerya'nın Benin City kentinde dünyaya gelen 29 yaşındaki futbolcu, Bendel Insurance takımında futbola başladı.
Wikki Tourists, Rennes, Braga ve Standard Liege formalarını giyen Elderson, geçen sezon ise Monaco'da top koşturdu.
Kariyerinde 51 kez milli formayı giyen Nijeryalı sol bek Elderson, bu maçlarda 3 gol kaydetti.
Sivasspor daha önce de Hakan Bilgiç ve Arouna Kone'yi kadrosuna katmıştı.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:01
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Ç.Rizespor süreci yargıya taşıyor
Toplam 3
Yorum
Tsli. Hikmet K.tapelerde ismi var. FB nin gönderiği 500 bin usd. Alanzinyo o gölü atmasaydı geri iade edilmezdi.Kalkavan rizeli değil kesin FB li.
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Transfer müjdesi: Uçaklar inmeye devam edecek
Toplam 26
Yorum
öğretici pepe kim ?
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Ç.Rizespor süreci yargıya taşıyor
Toplam 3
Yorum
reis hayal dünyasından çık başkan rize küme düştü sizin başarısızlığınız trabzonspora çamur atacak adamın aklını alırlar
Nijeryalı Elderson Sivasspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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